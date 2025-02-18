Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный офицер ВСУ рассказал о пьянстве и взятках в украинской армии

Пленный офицер ВСУ Боронило: избежать отправки на фронт можно за $20 тысяч
close
Alina Smutko/Reuters

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Боронило раскрыл подробности о сдаче военных экзаменов, которые должны пройти все бойцы перед отправкой на фронт. В интервью kp.ru он заявил, что их принимают формально, засчитывая всем.

«Три вопроса теории, один — нарисовать карту. На теории сразу можно было пользоваться телефоном, интернетом, конспектами. И нарисованную карту сразу сбросили. У нас на экзамене даже пьяный один был, он спал целый экзамен, ему даже тройку поставили», — поделился деталями Боронило.

Пленный офицер уточнил, что им сразу перед экзаменом сказали, что сдадут его все и все уедут в зону проведения боевых действий. Избежать попадания на фронт, по словам Боронило, могли лишь те, кто нашел средства на взятку для экзаменационной комиссии в размере $20 тысяч.

«СЭК делает правильный диагноз и за $20 тысяч человек списывается и все, он больше не служит», — рассказал украинский офицер.

До этого пленный боец элитной бригады ВСУ рассказал, как воевал со ржавым автоматом. Также он вместе с другими бойцами передвигался на сломанной технике и попал в зону боевых действий без подготовки.

Ранее пленный рассказал о тяжелобольных новобранцах в ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами