Пленный офицер ВСУ Боронило: избежать отправки на фронт можно за $20 тысяч

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Боронило раскрыл подробности о сдаче военных экзаменов, которые должны пройти все бойцы перед отправкой на фронт. В интервью kp.ru он заявил, что их принимают формально, засчитывая всем.

«Три вопроса теории, один — нарисовать карту. На теории сразу можно было пользоваться телефоном, интернетом, конспектами. И нарисованную карту сразу сбросили. У нас на экзамене даже пьяный один был, он спал целый экзамен, ему даже тройку поставили», — поделился деталями Боронило.

Пленный офицер уточнил, что им сразу перед экзаменом сказали, что сдадут его все и все уедут в зону проведения боевых действий. Избежать попадания на фронт, по словам Боронило, могли лишь те, кто нашел средства на взятку для экзаменационной комиссии в размере $20 тысяч.

«СЭК делает правильный диагноз и за $20 тысяч человек списывается и все, он больше не служит», — рассказал украинский офицер.

До этого пленный боец элитной бригады ВСУ рассказал, как воевал со ржавым автоматом. Также он вместе с другими бойцами передвигался на сломанной технике и попал в зону боевых действий без подготовки.

Ранее пленный рассказал о тяжелобольных новобранцах в ВСУ.