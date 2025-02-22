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Отключение терминалов Starlink на Украине связали с порно

Mash: Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия солдат к порно
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Shutterstock

Терминалы Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к порно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«ВСУшникам начали отключать Starlink после встречи помощника (президента США) Трампа Кита Келлога и (президента Украины) Зеленского. Но не из-за отказа участвовать в сделке по природным ископаемым, а из-за порно», — сообщил источник.

Отмечается, что бойцы ВС России взяли опорный пункт украинских войск. На заблокированных терминалах Starlink они обнаружили видео порнографического содержания.

22 февраля Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что, если президент Владимир Зеленский откажется подписать соглашение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым Украины, Вашингтон может ограничить Киеву предоставление спутниковой связи от Starlink.

Позже глава американского департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск опроверг информацию, что США угрожают Украине отключить систему спутниковой связи Starlink.

Ранее в Польше заявили, что не считают возможность отключения Украины от Starlink реальной.

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