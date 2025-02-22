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ВС РФ атаковали логистический центр ВСУ в Днепропетровской области

Рогов: ВС России ударили по логистическому центру ВСУ в Днепропетровской области
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России атаковали логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По словам Рогова, ударом «Герани» уничтожено большое количество техники, ангары, погрузчики, а также крупное хранилище дизельного топлива». Логистический центр ВСУ был расположен на базе частной автотранспортной компании.

До этого «Искандеры» ВС РФ повредили стратегический мост под Одессой, по которому поставляется военная помощь из Европы.

Сообщалось, что одна из ракет 9М723 поразила земляной вал моста, что привело к деформации несущей конструкции, повредила анкерный пролет моста и разрушила дорожное покрытие на участке 15 м. Вторая ракета, возможно, повредила подводные опоры моста. Сейчас мосту требуется капитальный ремонт. Тем не менее полностью из строя конструкция не выведена.

Ранее российские военные уничтожили танк ВСУ немецкого производства.

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