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Российские военные уничтожили танк ВСУ немецкого производства

Минобороны: ВСУ потеряли немецкий танк Leopard в зоне действий «Востока»
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Sven Eckelkamp/Global Look Press

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили в зоне ответственности российской группировки войск «Восток» немецкий танк Leopard. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, группировка войск продолжила наступление в глубину обороны противника. В ходе боевого соприкосновения было нанесено поражение механизированным и десантно-штурмовым бригадам украинской армии в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое Донецкой народной республики (ДНР) и в Запорожской области.

За сутки потери ВСУ на данной территории составили порядка 160 солдат. Помимо этого, бойцы ВС РФ уничтожили три автомобиля и два артиллерийских орудия.

В сводке Минобороны РФ также говорится, что село Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР) перешло href=»//www.gazeta.ru/army/news/2025/02/22/25151396.shtml»>перешло под контроль российской армии.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе спецоперации поразили свыше 1400 целей. По данным пресс-службы, данные ракеты наносят удары по местам сосредоточения резервов украинской армии.

Ранее ВС РФ ударили по одному из крупнейших производств дронов на Украине.

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