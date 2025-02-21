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«Искандеры» ВС РФ повредили стратегический мост в Одесской области

Военкор Рожин: «Искандеры» ВС РФ повредили стратегический мост под Одессой
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Wikimedia Commons

Ракетные комплексы «Искандер» ВС РФ нанесли два удара по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Борис Рожин.

По данным Рожина, одна из ракет 9М723 поразила земляной вал моста, что привело к деформации несущей конструкции, повредила анкерный пролет моста и разрушила дорожное покрытие на участке 15 м. Вторая ракета, возможно, повредила подводные опоры моста. Сейчас, мосту требуется капитальный ремонт. Тем не менее, полностью из строя конструкция не выведена.

RG.RU отмечает, что через этот мост на Украину доставляется военная помощь из Европы, и попытки вывести его из строя предпринимались неоднократно. Длина сооружения составляет 400 м.

До этого российские военные атаковали завод по сборке БПЛА в Одесской области.

Ранее в Одесской области был поврежден объект припортовой инфраструктуры.

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