Министерство обороны России в ежедневной сводке сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Также российскими силами были уничтожены две управляемые авиационные бомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

21 февраля сообщалось, что за неделю средствами противовоздушной обороны России были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины.

5 января сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29. 2 января средства противовоздушной обороны России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

До этого начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что западные F-16 не могут «соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян».

Ранее миллиардер из России напомнил о вознаграждении за сбитый F-16 ВВС Украины.