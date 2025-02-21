Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

За неделю российские средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29

Минобороны: за неделю средства ПВО РФ сбили два МиГ-29 ВСУ и ракету «Нептун»
close
Petr David Josek/AP

За неделю средствами противовоздушной обороны России были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены две авиабомбы JDAM и 36 снарядов РСЗО HIMARS и 17 авиабомб Hammer.

«[Сбиты] реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», противокорабельная ракета «Нептун», переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

21 февраля сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Был нанесен удар по живой силе ВСУ на данном направлении.

20 февраля сообщалось, что тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» тульских десантников нанесли удар по скоплению пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах в Курской области.

Ранее ВС РФ взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами