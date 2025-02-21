За неделю российские средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29

Минобороны: за неделю средства ПВО РФ сбили два МиГ-29 ВСУ и ракету «Нептун»

За неделю средствами противовоздушной обороны России были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены две авиабомбы JDAM и 36 снарядов РСЗО HIMARS и 17 авиабомб Hammer.

«[Сбиты] реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», противокорабельная ракета «Нептун», переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

21 февраля сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Был нанесен удар по живой силе ВСУ на данном направлении.

20 февраля сообщалось, что тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» тульских десантников нанесли удар по скоплению пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах в Курской области.

Ранее ВС РФ взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре ДНР.