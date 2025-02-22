Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово

Российские десантники из состава группировки войск «Север» отбили контратаку украинской армии в селе Свердликово в Курской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир парашютно-десантного батальона с позывным «Горм».

По его словам, украинские военные пытались производить атаку утром. Они выдвинулись в сторону российских солдат на нескольких бронемашинах.

«Совместными усилиями артиллерии, операторов БПЛА и штурмовых подразделений удалось уничтожить противника», — заявил командир.

«Горм» отметил, что в ходе наступления противника бойцы ВС РФ уничтожили три боевые машины и около 10-15 пехотинцев ВСУ. Помимо этого, при облете позиций было выявлено и уничтожено артиллерийское орудие в одной из лесополос.

17 февраля ВС РФ после освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль важнейшую для военной логистики дорогу Суджа — Рыльск. Оперативный захват позиций осуществили тульские десантники. Для этого они использовали беспилотники, артиллерию и авиацию. После закрепления позиций российские военные собираются атаковать ВСУ с разных сторон.

Ранее российский военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ около Суджи.