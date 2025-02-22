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Ракеты «Искандер-М» за время СВО поразили более 1400 целей

Минобороны РФ: ракеты «Искандер-М» за время СВО поразили более 1400 целей

Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» во время специальной военной операции поразили более 1400 целей. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

В Минобороны рассказали, что данные ракеты наносят удары по местам сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одна пусковая установка запускает две ракеты.

«Их невозможно уничтожить системами ПВО из-за гиперзвуковой скорости», — говорится в сообщении.

21 февраля сообщалось, что ракетные комплексы «Искандер» ВС РФ нанесли два удара по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. По данным военкора Бориса Рожина, одна из ракет 9М723 поразила земляной вал моста, что привело к деформации несущей конструкции, повредила анкерный пролет моста и разрушила дорожное покрытие на участке 15 м. Вторая ракета, возможно, повредила подводные опоры моста. В настоящее время мосту требуется капитальный ремонт. Тем не менее полностью из строя конструкция не выведена.

Ранее ВС РФ ударили по одному из крупнейших производств дронов на Украине.

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