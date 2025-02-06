Российские военнослужащие нанесли удар по зданию академии Национальной гвардии Украины, расположенному в городе Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По предварительным данным, в результате прилета были ликвидированы несколько полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также удалось уничтожить ряд представителей стран — членов НАТО, подчеркнул источник агентства.

«Вероятнее всего, прилет был во время какого-то совещания, иначе сложно понять, что такое количество «красивых целей» делало в одном месте, в одно время», — добавил он.

5 февраля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские бойцы провели операцию на границе и зашли в Харьковскую область из Белгородской области. Как рассказали журналисты, эта атака Вооруженных сил РФ стала неожиданностью для украинских формирований.

Благодаря успешным наступательным действиям российские подразделения смогли занять участок территории в районе поселка Тополи, подчеркивалось в публикации. Данный населенный пункт расположен между поселком Двуречная в Харьковской области и поселком Уразово в Белгородской области.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о положительных изменениях на Купянском направлении. Он пояснил, что за последнее время ВС РФ удалось взять под контроль довольно много населенных пунктов на соответствующем участке фронта.

Ранее российские солдаты взяли под контроль населенный пункт Новомлынск в Харьковской области.