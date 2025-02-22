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Российские войска сковывают основные силы ВСУ в Часовом Яре

Марочко: ВС РФ сковывают основные силы ВСУ в Часовом Яре и проводят зачистку
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные блокируют основные силы ВСУ в Часовом Яре (ДНР) и проводят зачистку недавно занятых районов города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам специалиста, в городе сосредоточена значительная группировка украинских войск. Российские подразделения методично уничтожают резервы и технику противника, создавая условия для дальнейшего наступления.

«Сковывание и зачистка — важный этап. Перемалывание резервов ВСУ позволяет ослабить их оборону и подготовить плацдарм для продвижения», — пояснил Марочко.

При этом, как отметил Марочко, Киев наращивает группировку ВСУ под Часовым Яром, чтобы замедлить продвижение российских войск. Он добавил, что на данном участке фронта российские военные также развивают наступление на Дзержинск.

21 февраля Вооруженные силы России полностью взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре.

Часов Яр расположен в Артемовском районе ДНР в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Его освобождение позволит ВС РФ развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее военкор высказался про тяжелый ход СВО на фоне сообщений о переговорах.

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