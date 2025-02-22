Военкор Сладков высказался про тяжелый ход СВО на фоне сообщений о переговорах

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале призвал не поддаваться эйфории на фоне сообщений о переговорах.
По его словам, в ходе переговоров Россия общается с врагами, а не с соратниками.
«Трубка мира еще не раскурена. Мы лишь договариваемся о том, как будем договариваться», — отметил военкор.
Он добавил, что СВО идет тяжело и про победу говорить еще рано.
До этого Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации на Украине отказались поддержать антироссийский проект резолюции ООН и представили собственный — «Путь к миру», не содержащий обвинений в адрес Москвы.
19 февраля президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.
Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой. Он напомнил, что европейцы сами прекратили контакты с РФ, а власти Украины даже ввели для себя запрет на переговоры с Россией.
Ранее США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине.