Военкор Сладков высказался про тяжелый ход СВО на фоне сообщений о переговорах

Военкор Сладков призвал не поддаваться эйфории на фоне сообщений о переговорах

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале призвал не поддаваться эйфории на фоне сообщений о переговорах.

По его словам, в ходе переговоров Россия общается с врагами, а не с соратниками.

«Трубка мира еще не раскурена. Мы лишь договариваемся о том, как будем договариваться», — отметил военкор.

Он добавил, что СВО идет тяжело и про победу говорить еще рано.

До этого Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации на Украине отказались поддержать антироссийский проект резолюции ООН и представили собственный — «Путь к миру», не содержащий обвинений в адрес Москвы.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой. Он напомнил, что европейцы сами прекратили контакты с РФ, а власти Украины даже ввели для себя запрет на переговоры с Россией.

Ранее США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине.