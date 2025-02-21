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Брат погибшего в Курской области срочника ушел на СВО

URA.RU: брат свердловского срочника, убитого ракетой ATACMS, ушел на СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Старший брат военнослужащего срочной службы Даниила Селяева из Верхней Салды в Свердловской области, который погиб в Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины дальнобойными ракетами ATACMS, принял решение уйти добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналисту URA.RU рассказал отец погибшего юноши Алексей.

«В нашей семье два сына, и Даниил является младшим из них. Его старший брат сейчас находится в зоне спецоперации, где выполняет боевые задачи. Он женат, но детей пока нет», — рассказал собеседник издания.

Даниил Селяев погиб 20 ноября в поселке Марьино Курской области при атаке ВСУ. Юношу посмертно наградили орденом Мужества. Тело молодого человека решили вернуть родным спустя три месяца, его доставят в город Верхняя Салда в Свердловской области. Церемония прощания с военнослужащим пройдет 25 февраля в 12:00 в похоронном доме «Помощь». Обстоятельства его гибели и возраст не раскрываются.

В декабре волонтер-доброволец Яна Чайкина рассказала, что в Курской области волонтеры смогли спасти девять солдат-срочников, которые после вторжения украинской армии прятались в болотах.

Ранее в ВС РФ рассказали о сорванной атаке ВСУ на освобожденный Дзержинск.

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