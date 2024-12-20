В Курской области волонтеры смогли спасти девять солдат-срочников, которые после вторжения украинской армии прятались в болотах. Об этом сообщила доброволец Яна Чайкина в беседе с «Лентой.ру».

«Однажды были изможденные. Девять человек девять дней прятались в болотах, ели кукурузу и пили болотную воду», — отметила она.

По словам Чайкиной, на срочниках «начали гнить трусы», поскольку они постоянно прятались в воде. Кроме того, один из них потерял сознание, рассказала волонтер.

Чайкина подчеркнула, что добровольцы постоянно искали срочников в Курской области и вывозили их, так как поступали заявки от родителей «со всех уголков страны».

«Их (срочников. — «Газета.Ru») вывезли много», — добавила она.

Женщина организовала штаб по выдаче гуманитарной помощи еще в августе и начала вывозить людей с территорий, которые находились под контролем Вооруженных сил Украины.

В сентябре сообщалось, что четверо срочников провели более месяца в окружении ВСУ в Курской области. Они скрылись с оружием в лесу недалеко от села Дарьино. Там они были вынуждены провести в окружении войск противника 39 дней. По данным телеканала «Россия 1», российским солдатам удавалось собирать информацию о действиях ВСУ в районе и передавать ее морским пехотинцам из 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Госдуме пообещали дать военным в Курской области статус участников СВО.