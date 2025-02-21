В ВС РФ рассказали о сорванной атаке ВСУ на освобожденный Дзержинск

Вооруженные силы РФ сорвали контратаку украинской армии в районе Дзержинска благодаря инженерно-саперной системе «Земледелие». Она нарушила логистику противника, сообщил РИА Новости командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки «Центр» Даниил Чекмарев.

«В недавнем времени ВСУ пытались контратаковать Дзержинск, но благодаря нарушению логистики у них ничего не вышло», — рассказал Чекмарев.

Командир взвода уточнил, что система «Земледелие» позволяет дистанционно устанавливать минные поля против бойцов ВСУ и бронетехники с возможностью самоликвидации мин. Для этого на машине есть два пусковых контейнера с 25 ракетами, каждая из них представляет собой боеприпас, заряженный противопехотными или противотанковыми минами. Чекмарев заявил, что работа системы идет по тылам противника круглосуточно и независимо от погодных условий.

Днем 7 февраля Минобороны России сообщило о взятии под контроль российскими военными Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР. Этот город являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, освобождение Дзержинска также создало угрозу для украинских войск в районе Димитровки (Мирноград) к востоку от Красноармейска (Покровск).

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