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В Верхнюю Салду доставят тело погибшего в Курской области срочника

E1.RU: в Верхнюю Салду доставят тело погибшего в Курской области срочника
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Администрация Верхней Салды/VK

В город Верхняя Салда в Свердловской области доставят тело погибшего в Курске срочника. Об этом сообщили в администрации города.

Даниил Селяев погиб 20 ноября в поселке Марьино Курской области. Его посмертно наградили орденом Мужества. Тело юноши решили вернуть родным спустя три месяца. Церемония прощания с юношей пройдет 25 февраля в 12:00 в похоронном доме «Помощь». Обстоятельства его гибели и возраст не раскрываются.

До этого раненый солдат-срочник 50 дней провел в курском приграничье, спасаясь от ВСУ — в бегах он с товарищем находился с 7 августа по 28 сентября. Юноша получил ранение ноги, после чего прошел лечение в пяти госпиталях и вернулся в часть.

В декабре волонтер-доброволец Яна Чайкина рассказала, что в Курской области волонтеры смогли спасти девять солдат-срочников, которые после вторжения украинской армии прятались в болотах. По словам Чайкиной, на срочниках «начало гнить нижнее белье», поскольку они постоянно прятались в воде.

Ранее в Курской области 700 срочников вернулись на позиции после общения со священниками.

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