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Mash пишет, что до закрытия «котла» в Константинополе осталось 2 км

Mash: до закрытия «котла» в украинском Константинополе осталось всего 2 км
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

До закрытия «котла» в украинском Константинополе остается всего 2 км, он «может схлопнуть» свыше 2000 украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash.

«Противник практически полностью выбит из села Улаклы, что примерно в 2 км от Константинополя. ВСУшники вынужденно отступают, однако на южных границах Константинополя их уже встречают бойцы 39-й мотострелковой бригады», — говорится в публикации.

По данным Mash, российские военнослужащие «успешно закрепились и вовсю смыкают кольцо». Украинские солдаты в это же время пытаются создать линию обороны у населенного пункта Разлив (примерно в 2 км юго-западнее), чтобы спасти подбитые бригады территориальной обороны ВСУ.

18 февраля Mash сообщил, что четыре батальона бойцов ВСУ могут попасть в «котел» возле села Константинополь в ДНР. По данным канала, если российским военным удастся замкнуть «котел», то он станет самым масштабным в истории спецоперации.

Ранее бойцы РФ начали убирать «зубы дракона» на границе ДНР и Днепропетровской области.

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