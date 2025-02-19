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Украинский гарнизон отошел от села в ДНР

Украинский военкор Мирошников: российские войска взяли под контроль село Улаклы
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Alina Smutko/Reuters

Российские войска взяли под контроль село Улаклы в ДНР. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на рассказ украинского военкора Богдана Мирошникова.

Контролировавший село гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью две тысячи человек отошел от него, однако часть бойцов оказались в «котле».

«Этого можно было бы предотвратить, если бы вовремя был отдан приказ на выход из мешка. Но это не было сделано. Потому что генералу Тарнавскому как командующему ОТУ Донецк нужны хорошие доклады наверх, что «мы там все держим»», — заявил Мирошников.

Отмечается, что ВСУ потеряли контроль над ситуацией под Улаклы еще в первую неделю февраля.

До этого военный ВСУ «Мучной» заявил, что Украина понесла бессмысленные потери в селе Улаклы в ДНР.

16 февраля сообщалось, что российские войска взяли под контроль трассу возле Улаклы, а также продвинулись западнее, приблизившись вплотную к Константинополю. Село Улаклы частично перешло под контроль ВС РФ.

Ранее военные РФ зачистили Новоселку у границы ДНР и Днепропетровской областей.

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