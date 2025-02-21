Вторгшегося в Курскую область комбрига ВСУ Апостола заочно арестовали в РФ

Суд заочно арестовал командира бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) Олега Апостола, который обвиняется в совершении теракта на территории Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал (заочно) Апостолу меру пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск», — рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что 6 августа прошлого года военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады под руководством Апостола вторглись в Курскую область. Апостол отдавал своим подчиненным приказы наносить ракетные удары и подрывать жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорт мирного населения. Также командир бригады ВФУ распорядился разместить на улицах взрывные устройства, препятствующие эвакуации граждан.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по делу о терроризме. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Уточняется, что срок ареста будет отсчитываться с момента задержания Малюка в РФ либо его экстрадиции на территорию России.

Установлено, что Малюк неофициально признал причастность СБУ к покушениям на военкора Владлена Татарского, бывшего народного депутата Украины Илью Киву, писателя Захара Прилепина и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко.

Ранее мэра украинского города заочно арестовали в России.