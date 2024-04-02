Мэра украинского города заочно арестовали в России

Чертановский районный суд Москвы заочно арестовал Романа Кличука, мэра украинского города Червонцы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Политику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России).

Кличука объявили в международный и федеральный розыск.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, Следственный комитет России возбудил в отношении Кличука дело по статье о фейках о российской армии после того, как он опубликовал в соцсетях ложную информацию о действиях ВС РФ в Буче и других городах Киевской области.

26 марта стало известно, что Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по делу о терроризме (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Ранее российский суд заочно арестовал жителя Крыма за госизмену.