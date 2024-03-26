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В СБУ раскрыли подробности убийства Кивы и Татарского

Малюк неофициально признал ответственность СБУ за убийство Кивы и Татарского

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Кадр из видео «УП»

Глава СБУ Василий Малюк неофициально признал ответственность СБУ за убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского. Его интервью было опубликовано «Украинской правдой».

По словам Малюка, Кива был убит пулей калибра 9×19 мм, после чего исполнитель покушения сделал контрольный выстрел в голову политика.

Говоря об убийстве Владлена Татарского, глава СБУ повторил общеизвестные сведения о том, что он был убит после вручения бюста, начиненного взрывчаткой. При этом он назвал это ответом на якобы организованную им практику бесчеловечного и унижающего обращения с украинскими пленными.

Также Малюк прокомментировал покушение на писателя Захара Прилепина. По его словам, автомобиль мужчины подорвался на противотанковой мине, после чего он получил серьезные травмы ног и таза.

Кроме того, он сообщил, что генпрокурора ЛНР Сергея Горенко подорвали в собственном кабинете с помощью 800 г пластида. Отмечается, что долгое время считалось, что туда прилетела ракета.

До этого в СБУ сообщили подробности подрыва Крымского моста в 2022 году.

До этого «Укринформ» писал, что за убийствами Кивы и Татарского стоит СБУ.

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