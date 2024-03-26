В России заочно арестовали главу СБУ

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по делу о терроризме (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Информация об этом появилась в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением... избрана мера пресечения пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что срок ареста будут отсчитывать с момента задержания Малюка в России либо его экстрадиции на территорию РФ. В данный момент глава СБУ находится в федеральном и межгосударственном розыске.

26 марта Малюк неофициально признал причастность СБ Украины к покушениям на военкора Владлена Татарского, бывшего народного депутата Украины Илью Киву, писателя Захара Прилепина и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. По словам руководителя СБУ, Киву устранили пулей калибра 9×19 мм, а на жизнь Татарского покусились, так как он якобы организовал бесчеловечное обращение с украинскими пленными.

Ранее армия России уничтожила центр принятия решений СБУ в Киеве.