ТАСС: танкист «Востока» отвлек ВСУ для высадки десанта в Новоселке в ДНР

Танкист 57-й гвардейской бригады 5-й армии группировки войск «Восток» отвлек внимание бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новоселке на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказал механик-водитель танка с позывным «Кот».

Военнослужащий пояснил, что отвлечение ВСУ было необходимо для того, чтобы российский десант смог спешиться и закрепиться в ближайших домах.

«В самом населенном пункте было принято решение отвлечь внимание от нашего десанта. Для этого мы переместились на другую улицу, немножко там пошумели, выехали обратно к своей колонне и все уехали», — рассказал собеседник агентства.

«Кот» добавил, что решение об отвлечении внимания военнослужащих украинской армии принимал командир танка исходя из текущей обстановки.

Собеседник агентства отметил, что в момент проведения операции по отвлечению, ВСУ предприняли попытку накрыть танк при помощи артиллерии и FPV-дронов. Отразить атаку помогло средство радиоэлектронной борьбы и быстрота действий, отметил танкист. На это бойцы украинской армии не успели своевременно среагировать, заключил «Кот».

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР. В оборонном ведомстве уточнили, что населенные пункты были взяты под контроль, когда подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины.

20 февраля участник спецоперации с позывным «Тим» рассказал, как в октябре прошлого года в одиночку прорвался на мотоцикле к позициям солдат ВСУ в селе Елизаветовка, который находится на Кураховском направлении. По словам военнослужащего, «пехота не справлялась», поэтому у него с сослуживцем появился план со взрывчаткой прорваться на мотоцикле к противнику. «Тим» отметил, что он смог уничтожить укрепления противника, бросив гранату.

Ранее стало известно о российских «солдатах-призраках» на СВО.