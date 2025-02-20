Стало известно о российских «солдатах-призраках» на СВО

Участник специальной военной операции Иван Е. из Тавды Свердловской области девять месяцев не получал денежное довольствие, поскольку являлся для своего командования «солдатом-призраком». Об этом сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что к нему обратилась близкая подруга военнослужащего и попросила помочь разобраться в ситуации бойца — по документам солдата ошибочно перевели из одной воинской части в другую, однако на самом деле он продолжает выполнять задачи в том же подразделении. Но довольствие ему должна платить новая часть, в которой он даже не появлялся.

Кроме того, военному успели присвоить статус пропавшего без вести.

«Солдат-призрак. Ни там, ни тут», — сказал Иванов. По словам депутата, военная прокуратура помогла военнослужащему исправить ошибку в документах и сумела добиться возобновления выплат, но этот случай является не единственным.

До этого стало известно, что в Нижегородской области 37-летнему участнику спецоперации на Украине чиновники отказались выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей за ранение из-за того, что он не был прописан в регионе.

Ранее в Госдуме рассказали о воюющем за «полтора кило пельменей в день» военном.