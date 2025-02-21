МО: военные РФ взяли под контроль Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, населенные пункты были взяты под контроль, когда подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе боевых действий были нанесены удары по позициям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны и двух бригад национальной гвардии Украины.

Согласно сообщению Минобороны, украинские войска потеряли 2740 военнослужащих, 12 танков, включая танк Leopard производства Германии, 28 боевых бронированных машин, шесть из которых — бронетранспортеры М113 производства США. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 42 автомобиля и 40 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили активное продвижение в глубину обороны ВСУ и решительными действиями взяли под контроль Новоселку и Новоочеретоватое. Российские военные поразили формирования танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Утром 21 февраля председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что российские войска вошли в село Пятихатки в западной части Запорожской области. По его словам, под контролем ВС РФ находится половина населенного пункта.

Ранее ВС РФ полностью взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре.