РИА Новости: боец СВО Тим рассказал, как один прорвался к ВСУ в Елизаветовке

Участник спецоперации с позывным Тим рассказал РИА Новости, как в октябре 2024 года в одиночку прорвался на мотоцикле к позициям солдат ВСУ в селе Елизаветовка на Кураховском направлении.

По словам военнослужащего, «пехота не справлялась», поэтому у него с сослуживцем появился план с взрывчаткой прорваться на мотоцикле к противнику. Мужчина отметил, что ему удалось уничтожить укрепления противника, бросив гранату.

Боец признался, что ему тяжело оценить, за сколько времени он прорвался к позициям ВСУ. Ему нужно было работать оперативно, поэтому он думал только о выполнении задачи.

До этого боец российского добровольческого полка «Эспаньола» на глазах противника угнал украинскую боевую машину пехоты. Он рассказал, что курьезный случай произошел в 2023 году — когда его группа возвращалась с боевого задания, они заметили в поле брошенную БМП. После того как российские бойцы подошли к бронемашине и осмотрели ее, то выяснилось, что БМП частично работоспособна — работают первая и задняя передачи, что позволило доставить ее к российским позициям своим ходом.

Ранее ветеран СВО заявил, что находка на поле боя изменила его жизнь.