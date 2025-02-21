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Командующий группировкой «Восток» получил повышение

Командующего группировкой «Восток» Иванаева повысили до генерал-полковника
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Минобороны России

Командующий группировкой ВС РФ «Восток» Андрей Иванаев получил повышение до генерал-полковника. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

До повышения Иванаев служил в звании генерал-лейтенанта. Указ о присвоении Иванаеву нового звания подписал президент России Владимир Путин. Кроме того, звание генерал-полковника было присуждено начальнику национального центра управления обороной Российской Федерации Станиславу Гаджимагомедову.

Иванаев награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» III степени и несколькими медалями. В 2017 году он командовал группировкой «Евфрат» в Сирии.

Также Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. О назначении Пинчука на должность командующего Черноморским флотом было объявлено в 2024 году.

Ранее Путин назвал важнейшее преимущество для каждого человека.

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