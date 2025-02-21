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Задержанный ФСБ диверсант рассказал, что должен был сделать по заданию Украины

РИА Новости: один из диверсантов признался, что должен был поджечь комплекс ПВО
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Один из задержанных ФСБ диверсантов признался, что должен был по заданию Украины поджечь российский комплекс ПВО. Об этом пишет РИА Новости.

Корреспонденты «Россия 24» добавили, что 19-летнего Илью Фомичева завербовали украинские спецслужбы. Для выполнения задания он смастерил самодельное зажигательное устройство.

Сам Фомичев рассказал, как готовил взрывное устройство. Он намотал пакет на деревяшку и бросил в сторону объекта. Однако когда он собирался уходить, его задержали сотрудники ФСБ.

За это суд приговорил Фомичева к 18 годам лишения свободы.

Этим утром РИА Новости сообщало, что сотрудники ФСБ сорвали планы по совершению терактов в местах дислокации российских военных на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края.

Накануне сообщалось о задержании ФСБ жителя Сочи по подозрению в подготовке к диверсии по заданию украинских спецслужб.

Ранее ФСБ показала кадры предотвращения теракта против чиновника в Саратовской области.

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