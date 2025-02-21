Задержанный ФСБ диверсант рассказал, что должен был сделать по заданию Украины

Один из задержанных ФСБ диверсантов признался, что должен был по заданию Украины поджечь российский комплекс ПВО. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспонденты «Россия 24» добавили, что 19-летнего Илью Фомичева завербовали украинские спецслужбы. Для выполнения задания он смастерил самодельное зажигательное устройство.
Сам Фомичев рассказал, как готовил взрывное устройство. Он намотал пакет на деревяшку и бросил в сторону объекта. Однако когда он собирался уходить, его задержали сотрудники ФСБ.
За это суд приговорил Фомичева к 18 годам лишения свободы.
Этим утром РИА Новости сообщало, что сотрудники ФСБ сорвали планы по совершению терактов в местах дислокации российских военных на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края.
Накануне сообщалось о задержании ФСБ жителя Сочи по подозрению в подготовке к диверсии по заданию украинских спецслужб.
Ранее ФСБ показала кадры предотвращения теракта против чиновника в Саратовской области.