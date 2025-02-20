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На видео попала ликвидация украинского агента, планировавшего взорвать авто чиновника

ФСБ показала кадры предотвращения теракта против чиновника в Саратовской области

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал видео с ликвидацией агента спецслужб Украины в Саратовской области. По данным службы, мужчина готовил теракт против местного чиновника по указу украинцев.

Как сообщили в ЦОС, жителя Саратовской области 1976 года рождения завербовали в 2024 году. Он прошел специальную подготовку в Киеве и планировал подорвать автомобиль чиновника. По данным ФСБ, во время задержания украинский агент оказал сопротивление и был нейтрализован. На ролике можно увидеть операцию по его захвату и обыск в квартире с изъятием взрывного устройства и пистолета Макарова.

Как отметили в ФСБ, злоумышленник также собирал разведывательную информацию о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал результаты ударов беспилотников ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого задержанная в Ростове-на-Дону женщина призналась в подготовке теракта в отношении чиновника. Она вместе с другой задержанной приобрела компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также забрала детали для него из тайников, подготовленных кураторами. После подрыва авто чиновника исполнительниц обещали вывезти в Европу.

Ранее ФСБ задержала гражданина Германии, подозреваемого в подрыве газораспределительной станции в Калининграде.

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