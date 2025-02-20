Появилось видео сброса бомбы на ВСУ в Курской области

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик со сбросом трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области.
На кадрах видно, как после удара по участку лесополосы появляется огненная вспышка, а небо окутывает густой столб дыма.
Когда и в каком населенном пункте была сброшена бомба по украинским военнослужащим, Поддубный не уточнил. Информацию о потерях в рядах украинской армии в результате удара он также не привел.
ФАБ — фугасная авиационная бомба. КАБ — корректируемая. Они стояли на вооружении армии СССР, а теперь РФ.
С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Ранее в Генштабе рассказали, сколько территорий освобождено в Курской области.