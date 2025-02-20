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Появилось видео сброса бомбы на ВСУ в Курской области

Военкор Поддубный опубликовал видео сброса ФАБ-3000 на ВСУ в Курской области
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РИА Новости

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик со сбросом трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области.

На кадрах видно, как после удара по участку лесополосы появляется огненная вспышка, а небо окутывает густой столб дыма.

Когда и в каком населенном пункте была сброшена бомба по украинским военнослужащим, Поддубный не уточнил. Информацию о потерях в рядах украинской армии в результате удара он также не привел.

ФАБ — фугасная авиационная бомба. КАБ — корректируемая. Они стояли на вооружении армии СССР, а теперь РФ.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Генштабе рассказали, сколько территорий освобождено в Курской области.

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