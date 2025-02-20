В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на электроподстанцию

В Динском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата упали на электроподстанцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время обломки осматривают, отметило агентство. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Telegram-канал Mash отмечал, что в небе были слышны три взрыва.

В ночь на 17 февраля украинские беспилотники совершили массированную атаку на Кубань. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков дрона в Ильском были повреждены дома. В них, в основном, выбило окна. Кроме того, пострадала женщина. В регионе вводили локальный режим чрезвычайной ситуации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Кадыров опубликовал видео с уничтожением украинского беспилотника «Баба-Яга».