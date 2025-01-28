Кадыров опубликовал видео с уничтожением украинского беспилотника «Баба-Яга»

Операторы дронов из группы «Шрама» спецназа «Ахмат» сбили украинский гексакоптер «Баба-Яга» на Краснолиманском направлении. Видеозапись с уничтожением вражеского беспилотника опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, российские операторы БПЛА в ходе ночной аэроразведки обнаружили в небе «Бабу-Ягу», которую сопровождал еще один украинский дрон меньшего размера. Системы радиоэлектронной борьбы не действуют на «Бабу-Ягу», поскольку она управляется с помощью системы спутниковой связи Starlink. В связи с этим бойцы группы «Шрама» использовали для уничтожения вражеского беспилотника свои же дроны, отметил Кадыров. На кадрах можно увидеть, что осталось от вражеской «Яги», написал глава Чечни.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины стали чаще использовать крупные и грузоподъемные гексакоптеры «Баба-Яга» на Краснолиманском направлении.

До этого сообщалось, что расчет БПЛА морской пехоты Северного флота из состава группировки «Днепр» проводил разведку на Каховском направлении в Херсонской области и обнаружил тяжелый коптер типа «Баба-Яга» ВСУ. Оператор дронов оценил обстановку и решил атаковать украинский беспилотный летательный аппарат. После этого российский дрон зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник противника.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры тарана российским дроном украинского БПЛА «Баба-Яга».