Пентагон рассматривает сокращение численности своих войск в Европе

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил украинским чиновникам, что Вашингтон рассматривает возможность вывода большой части своих войск из Европы. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что Хегсет заявил о планах Пентагона во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, и его слова «ошеломили» украинских чиновников.

«Хегсет ошеломил украинцев, когда он сказал им в ходе встречи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода большой части американских сил из Европы», — говорится в публикации.

В Пентагоне телеканалу не подтвердили информацию о том, что Хегсет делал заявления о численности американских войск в Европе.

До этого газета Washington Post писала, что Хегсет распорядился о разработке плана по ежегодному сокращению бюджета министерства обороны на 8% в течение следующих пяти лет.

Ранее глава Пентагона призвал не надеяться на вечное присутствие сил США в Европе.