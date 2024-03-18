Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ

Белгородский областной суд признал жителя Калининградской области виновным в приготовлении к госизмене за попытку вступить в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности России.

По данным следствия, уроженец Бердичева Житомирской области Украины принял решение участвовать в боевых действиях на Украине в составе украинской армии. Для этого он спланировал пересечение государственной границы РФ в селе Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Однако мужчине не удалось осуществить задуманное, поскольку его задержали сотрудники УФСБ и пограничники.

Суд приговорил 57-летнего нарушителя к шести годам колонии по статье о приготовлении к государственной измене (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Приговор вступил в законную силу.

До этого стало известно, что верховный суд Республики Крым заочно приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены.

Ранее ФСБ задержала членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) в Петербурге.