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Зеленский допустил, что реальные потери ВСУ могут быть больше, чем в официальных сводках

Зеленский: потери ВСУ могут быть больше на десятки тысяч из-за пропавших бойцов
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Gleb Garanich/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть на «десятки тысяч» больше, чем в официальных документах за счет пропавших без вести. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

По его словам, на сегодняшний день безвозвратные потери ВСУ в живой силе составляют 46 тысяч военных, при этом раненых насчитывается 380 тысяч.

«И есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находятся в плену», — сказал Зеленский.

Он отметил, что об их судьбе наверняка знать нельзя, потому что пропавшие без вести могут быть уничтожены или находиться в плену.

5 февраля Зеленский называл другие данные. Тогда он заявлял, что ВСУ за время боевых действий потеряли 45,1 тыс. человек, зафиксировано около 390 тыс. случаев получения ранений.

В декабре прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили около миллиона человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.

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