ГВ «Север»: российские войска в Курской области продвинулись в направлении Суджи

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, закрепившись в селе Свердликово Курской области, выбили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нескольких опорных пунктов в лесополосах восточнее населенного пункта и продвинулись в направлении города Суджи. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его информации, российские военнослужащие продолжают вести упорные бои в селе Погребки. Кроме того, они выбили противника с занимаемых позиций на западной окраине деревни Куриловки.

Об освобождении села Свердликово стало известно 17 февраля. По данным Минобороны РФ, операцию проводила группировка войск «Север».

5 февраля президент России Владимир Путин заявил, что морпехи, действующие на Курском направлении, воюют круто, грамотно и дерзко.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российский военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ около Суджи.