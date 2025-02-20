В Генштабе ВС РФ назвали 2024 год переломным

Генерал Рудской заявил, что изменить ситуацию на поле боя ВСУ уже не смогут

Украинская армия уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя, 2024 год стал переломным. Такое мнение высказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда», передает ТАСС.

«Прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет», — сказал он.

Рудской заявил, что Украина во многом утратила возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

По его словам, мобилизация в стране не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в настоящее время наступают по всей линии боевого соприкосновения.

По его информации, военнослужащие 710-й бригады ВС РФ пересекли границу в Курской области и вышли на территорию Украины.

Ранее генерал рассказал о негласных директивах, разосланных войскам в начале военной операции.