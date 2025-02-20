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В Генштабе ВС РФ назвали 2024 год переломным

Генерал Рудской заявил, что изменить ситуацию на поле боя ВСУ уже не смогут
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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинская армия уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя, 2024 год стал переломным. Такое мнение высказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда», передает ТАСС.

«Прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет», — сказал он.

Рудской заявил, что Украина во многом утратила возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

По его словам, мобилизация в стране не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в настоящее время наступают по всей линии боевого соприкосновения.

По его информации, военнослужащие 710-й бригады ВС РФ пересекли границу в Курской области и вышли на территорию Украины.

Ранее генерал рассказал о негласных директивах, разосланных войскам в начале военной операции.

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