Генерал рассказал о негласных директивах, разосланных российским войскам в начале СВО

В начале проведения специальной военной операции (СВО) войска получили гуманитарные директивные указания. Об этом mk.ru сообщил военный эксперт, заслуженный военный летчик Владимир Попов.

«Когда мы начинали СВО, были даны директивные указания в вооруженных силах: прицельно работать только по технике противника, националистическим батальонам, вооруженным силам, складам, ГСМ, арсеналам, объектам, связанным с обеспечением армии и энергоснабжением армейских подразделений», — сказал эксперт.

Попов добавил, что в рамках этих директив исключались любые удары по населению. По его словам, российские войска понимали, что это обычные люди, которым «просто с режимом не повезло».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее Путин заявил, что Россия отвечает зеркально на удары по ее территории.