Беспилотники сбили в Крыму

Минобороны: силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Крыму

Четыре украинских беспилотника были сбиты в Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 22.25 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Вечером 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска атаковали при помощи беспилотника служебный автобус в селе Колыхалино.

В результате атаки пострадал мужчина. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Еще одну пострадавшую госпитализировали с ранениями головы и руки.

Днем Вооруженные силы Украины атаковали двумя беспилотниками электроподстанцию в Рыльске, в результате чего был поврежден силовой кабель.

Ранее ВСУ атаковали таможенный пункт Новые Юрковичи в Брянской области.