Беспилотники сбили в Крыму

Четыре украинских беспилотника были сбиты в Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявило министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«В период с 22.25 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Вечером 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска атаковали при помощи беспилотника служебный автобус в селе Колыхалино.
В результате атаки пострадал мужчина. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Еще одну пострадавшую госпитализировали с ранениями головы и руки.
Днем Вооруженные силы Украины атаковали двумя беспилотниками электроподстанцию в Рыльске, в результате чего был поврежден силовой кабель.
Ранее ВСУ атаковали таможенный пункт Новые Юрковичи в Брянской области.