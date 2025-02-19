Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники сбили в Крыму

Минобороны: силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Крыму
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Четыре украинских беспилотника были сбиты в Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 22.25 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Вечером 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска атаковали при помощи беспилотника служебный автобус в селе Колыхалино.

В результате атаки пострадал мужчина. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Еще одну пострадавшую госпитализировали с ранениями головы и руки.

Днем Вооруженные силы Украины атаковали двумя беспилотниками электроподстанцию в Рыльске, в результате чего был поврежден силовой кабель.

Ранее ВСУ атаковали таможенный пункт Новые Юрковичи в Брянской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами