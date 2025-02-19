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ВСУ за сутки выпустили свыше 80 беспилотников по Белгородской области

Гладков: 88 дронов ВСУ атаковали семь районов в Белгородской области за сутки
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Украинская армия с помощью 37 боеприпасов и 88 беспилотников атаковала семь районов Белгородской области за сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Долгое, Колыхалино, Кукуевка, Посохово, Солоти, Шелаево и хутору Нижние Мельницы произведены атаки 31 беспилотника, 21 из которых сбит», — заявил он.

В Белгородском районе украинские военные выпустили пять боеприпасов и совершили атаки с помощью пяти беспилотников. В результате падения дронов в поселке Малиновка поврежден социальный объект. Кроме того, атаке БПЛА подвергся Борисовский район, где российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, последний атаки не зафиксировано.

В Волоконовском районе два населенных пункта подверглись атаке, в ходе которой бойцы ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов и один беспилотник. В Грайворонском муниципальном округе зафиксировали прилеты 11 снарядов и пяти БПЛА. Последствий нет.

Гладков отметил, что в Краснояружском районе было выпущено восемь боеприпасов и девять дронов ВСУ. В ходе атаки был поврежден частный дом. В Шебекинском муниципальном округе обстрелу подвергся город Шебекино, а также села Вознесеновка, Крапивное, Муром, Середа и хутора Мухин и Марьино. По населенным пунктам было выпущено шесть снарядов и 33 беспилотника, 29 из которых сбили ПВО.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА был поврежден 51 дом.

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