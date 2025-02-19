На Украине оценили мобилизационный резерв среди граждан от 18 до 24 лет

В Киеве оценили мобилизационный резерв среди граждан от 18 до 24 лет в 800 тыс.

На Украине мобилизационный резерв молодежи в возрасте от 18 до 24 лет составляет почти 800 тысяч человек. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса, его слова приводит телеканал ТСН.

«Мы работаем над увеличением целевой аудитории контрактов. В первую очередь следующим будет контракт для тех граждан, которые имели законное право на увольнение до принятия закона о мобилизации», — сказал он.

Весной 2024 года украинский лидер подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.

Недавно Зеленский также подписал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Согласно информации канала, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили на 90 дней, до 9 мая 2025 года.

19 января главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в людях.

Ранее на Украине начали штрафовать мэров за невыполнение плана мобилизации.