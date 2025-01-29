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Мэров еще двух украинских городов оштрафовали за невыполнение плана мобилизации

Двух мэров на Украине оштрафовали за невыполнение плана мобилизации
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Дрогобычский районный территориальный центр комплектования (ТЦК), расположенный во Львовской области Украины, оштрафовал за невыполнение плана по мобилизации мэров Борислава и Трускавца. Об этом сообщило украинское издание Hromadske.

Также по аналогичным обвинениям были оштрафованы главы администраций населенных пунктов Сходница и Меденичи. Другие подробности в материале не уточняются. В том числе это касается размера выписанного штрафа.

Накануне во Львовской области оштрафовали главу города Дрогобыч Тараса Кучму. Причиной также послужило невыполнение плана по мобилизации граждан.

По данным издания «Страна.ua», суд обязал чиновника выплатить штраф в размере 36 тыс. гривен (85 тыс. рублей). Однако мэр населенного пункта заявил, что не собирается выполнять требование инстанции и планирует обжаловать ее решение.

Как сказал Кучма, у него нет полномочий для призыва граждан на военную службу. Глава города задался вопросом, должен ли он был «за уши притягивать» людей в территориальный центр комплектования (украинский аналог военного комиссариата).

Ранее президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в желании начать призывать подростков на службу в армии.

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