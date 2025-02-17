Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские войска атаковали школу в Курской области

Хинштейн: атака ВСУ повредила школу в селе Крупец Курской области
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Украинская армия атаковала село Крупец Рыльского района в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня под удар нацистов попала школа в селе Крупец Рыльского района. В результате атаки выбито восемь окон», — рассказал глава области.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал, поскольку учеников до этого отправили на удаленку.

17 февраля Минобороны РФ доложило об освобождении населенного пункта Свердликово в Курской области. Отмечалось, что всего за время боевых действий в регионе украинская армия потеряла 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 боевых машин пехоты, 2017 автомобилей и другой техники.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Хинштейн попросил прокуратуру проверить канал c жалобами жителей Суджи на власть.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами