Украинская армия атаковала село Крупец Рыльского района в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня под удар нацистов попала школа в селе Крупец Рыльского района. В результате атаки выбито восемь окон», — рассказал глава области.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал, поскольку учеников до этого отправили на удаленку.

17 февраля Минобороны РФ доложило об освобождении населенного пункта Свердликово в Курской области. Отмечалось, что всего за время боевых действий в регионе украинская армия потеряла 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 боевых машин пехоты, 2017 автомобилей и другой техники.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Хинштейн попросил прокуратуру проверить канал c жалобами жителей Суджи на власть.