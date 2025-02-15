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Хинштейн попросил провести проверку Tg-канала «Суджа Родная»

Хинштейн призвал проверить Tg-канал жителей Суджи c жалобами на действия властей
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил провести прокурорскую проверку Telegram-канала «Суджа Родная», информирующего о ситуации в городе Судже Курской области, находящемся под контролем ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Данное решение было принято на заседании координационного совета по вопросам беженцев, где лидер группы волонтеров Мария Скорб выступила с заявлением о распространении в канале недостоверной информации. Ее позицию поддержала советник временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Виктория Пенькова.

Решение Хинштейна раскритиковал бывший советник экс-губернатора Курской области Роман Алехин, который опроверг наличие фейков в канале и выразил опасения, что вмешательство правоохранительных органов может превратить автора канала из патриотически настроенного гражданина в политического оппонента властей.

Администрация канала «Суджа Родная» в ответ на заявление Хинштейна заявила, что курские власти сосредоточены не на решении проблем населения, а на других задачах.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Курской области предупредили о распространяемых Украиной фейковых сообщениях.

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