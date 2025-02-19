Хинштейн рассказал о ситуации с электричеством в Рыльске после атаки ВСУ

Электричество в Рыльске Курской области оперативно восстановили после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электроподстанцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Аварийные бригады уже работают. Как доложил мне глава района, электричество в Рыльске оперативно восстановлено», — отметил Хинштейн.

Врио губернатора Курской области также обратился к местным жителям. Он призвал их сохранять бдительность и быть предельно осторожными, подчеркнув, что «враг продолжает наносить подлые удары по мирным объектам и запугивать мирное население».

ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске двумя беспилотниками. В результате ударов был поврежден силовой кабель. На место происшествия оперативно выехали аварийные службы и восстановили электричество в населенном пункте.

17 февраля украинская армия нанесла удар по школе в селе Крупец Рыльского района. В результате атаки было выбито восемь окон в учебном учреждении. По предварительной информации, никто не пострадал, поскольку учеников до этого перевели на удаленку.

Ранее Путин поручил обеспечить допвыплаты утратившим имущество жителям Курской области.