Над Белгородской областью и Крымом уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью и Крымом

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один дрон ВСУ над Крымом. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, БПЛА были сбиты в период с 12:15 до 15:00 мск.

19 февраля украинские военные атаковали двумя беспилотниками электроподстанцию в Рыльске Курской области, в результате чего был поврежден силовой кабель. На место происшествия оперативно выехали аварийные службы и восстановили электроснабжение населенного пункта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.