Украина не желает терять поддержку со стороны США, многие американские законодатели являются сторонниками продолжения помощи Киеву. Об этом в беседе с телеканалом CNN Türk заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Конечно, я не хочу потерять эту поддержку», — отметил он.
Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы президент США продолжил оказывать Украине необходимую ей поддержку. По словам украинского лидера, многие республиканцы и демократы из США поддерживают Киев в рамках американской двухпартийной системы.
До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» сравнил Владимира Зеленского с крысой, которую загнали в угол. Политик призвал тех, кто в последнее время «кормил» украинского лидера, провести срочную дератизацию, чтобы избежать проблем.
Ранее депутат Рады сравнил Зеленского со шваброй.