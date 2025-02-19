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Зеленский не хочет терять поддержку от США

Зеленский на фоне слов Трампа об Украине заявил, что не хочет терять помощь США
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Украина не желает терять поддержку со стороны США, многие американские законодатели являются сторонниками продолжения помощи Киеву. Об этом в беседе с телеканалом CNN Türk заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Конечно, я не хочу потерять эту поддержку», — отметил он.

Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы президент США продолжил оказывать Украине необходимую ей поддержку. По словам украинского лидера, многие республиканцы и демократы из США поддерживают Киев в рамках американской двухпартийной системы.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» сравнил Владимира Зеленского с крысой, которую загнали в угол. Политик призвал тех, кто в последнее время «кормил» украинского лидера, провести срочную дератизацию, чтобы избежать проблем.

Ранее депутат Рады сравнил Зеленского со шваброй.

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