Зеленский на фоне слов Трампа об Украине заявил, что не хочет терять помощь США

Украина не желает терять поддержку со стороны США, многие американские законодатели являются сторонниками продолжения помощи Киеву. Об этом в беседе с телеканалом CNN Türk заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Конечно, я не хочу потерять эту поддержку», — отметил он.

Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы президент США продолжил оказывать Украине необходимую ей поддержку. По словам украинского лидера, многие республиканцы и демократы из США поддерживают Киев в рамках американской двухпартийной системы.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» сравнил Владимира Зеленского с крысой, которую загнали в угол. Политик призвал тех, кто в последнее время «кормил» украинского лидера, провести срочную дератизацию, чтобы избежать проблем.

Ранее депутат Рады сравнил Зеленского со шваброй.