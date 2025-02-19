Путин поручил обеспечить допвыплаты утратившим имущество жителям Курской области

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей каждый месяц всем потерявшим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам президента, выплаты положены 112,62 тыс. жителей региона. При этом он пояснил, что сумму будут дополнительно приплюсовывать к тем пособиям, которые вынужденные переселенцы уже получают.

По его словам, деньги помогут жителям региона, кто планирует обустраивать новое жилище, начать ремонты и покупать дополнительное имущество.

Путин при этом особо подчеркнул, что жителям Курской области, которые уже получают какие-то выплаты, не будут доплачивать до 65 тыс. рублей. Таким образом, эти деньги станут дополнительным доходом к уже имеющимся выплатам.

В феврале в Курской области назначили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

С 6 августа 2024 года российские военные ведут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой».