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Путин поручил обеспечить допвыплаты утратившим имущество жителям Курской области

Путин поручил выплачивать по 65 тыс. рублей потерявшим жилье в Курской области
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей каждый месяц всем потерявшим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам президента, выплаты положены 112,62 тыс. жителей региона. При этом он пояснил, что сумму будут дополнительно приплюсовывать к тем пособиям, которые вынужденные переселенцы уже получают.

По его словам, деньги помогут жителям региона, кто планирует обустраивать новое жилище, начать ремонты и покупать дополнительное имущество.

Путин при этом особо подчеркнул, что жителям Курской области, которые уже получают какие-то выплаты, не будут доплачивать до 65 тыс. рублей. Таким образом, эти деньги станут дополнительным доходом к уже имеющимся выплатам.

В феврале в Курской области назначили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

С 6 августа 2024 года российские военные ведут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой».

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