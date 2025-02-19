Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Украинская армия атаковала при помощи беспилотников поселок Октябрьский и село Колыхалино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский Белгородского района в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили пострадавшего... в Октябрьскую ЦРБ, где ему оказывают первую помощь», — рассказал глава области.

По его словам, потерпевший получил осколочные ранения лица, предплечья и ноги. Его машина также получила повреждения.

В Колыхалино дрон ударил по грузовику, причинив некоторый ущерб. Информация о других последствиях атаки уточняются.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ с помощью 37 боеприпасов и 88 беспилотников атаковала семь районов Белгородской области за сутки. Так, в Волоконовском районе два населенных пункта подверглись атаке, в ходе которой бойцы ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов и один беспилотник. В Грайворонском муниципальном округе зафиксировали прилеты 11 снарядов и пяти БПЛА. Последствий нет.

Ранее дрон ВСУ атаковал машину с фельдшером скорой помощи в Запорожской области.