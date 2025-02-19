Российский суд вынес приговор расстрелявшему военнопленных бойцу ВСУ

Второй западный окружной военный суд приговорил пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гусака к пожизненному лишению свободы по обвинению в расстреле трех российских военнопленных в Курской области. Об этом сообщили на сайте Главной военной прокуратуры.

«Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший смерть человека»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, украинский боец вторгся на территорию российского региона в августе 2024 года. Гусак принимал участие в нападении на населенные пункты, обстреле жилых домов, школ, больниц, а также запугивании местных жителей. Также украинский боец расстрелял трех пленных российских военнослужащих по приказу командования.

Суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы. Первые семь лет он проведет в тюрьме, после чего военного ВСУ переведут в колонию строгого режима.

24 января Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащего украинских войск. В сентябре прошлого года Гусак признался, что по приказу командования открыл огонь по трем пленным бойцам Вооруженных сил РФ.

Ранее российский командир рассказал о расстреле сослуживцев в ВСУ.