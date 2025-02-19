Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский суд вынес приговор расстрелявшему военнопленных бойцу ВСУ

Расстрелявший военнопленных боец ВСУ получил в России пожизненное заключение
close
Anelo/Shutterstock

Второй западный окружной военный суд приговорил пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гусака к пожизненному лишению свободы по обвинению в расстреле трех российских военнопленных в Курской области. Об этом сообщили на сайте Главной военной прокуратуры.

«Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший смерть человека»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, украинский боец вторгся на территорию российского региона в августе 2024 года. Гусак принимал участие в нападении на населенные пункты, обстреле жилых домов, школ, больниц, а также запугивании местных жителей. Также украинский боец расстрелял трех пленных российских военнослужащих по приказу командования.

Суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы. Первые семь лет он проведет в тюрьме, после чего военного ВСУ переведут в колонию строгого режима.

24 января Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащего украинских войск. В сентябре прошлого года Гусак признался, что по приказу командования открыл огонь по трем пленным бойцам Вооруженных сил РФ.

Ранее российский командир рассказал о расстреле сослуживцев в ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами